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HLV Troussier: "Tuyển Việt Nam phải thắng đẹp Indonesia"

Trước thềm trận đấu với Indonesia ở vòng loại thứ hai World Cup 2026, HLV Troussier khẳng định muốn đội tuyển Việt Nam thắng đẹp trước Indonesia.
Đọc thêm : HLV Troussier: "Tuyển Việt Nam phải thắng đẹp Indonesia"