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HLV Troussier triệu tập Quang Hải, loại Văn Quyết ở tuyển Việt Nam

HLV Philippe Troussier lên danh sách triệu tập 33 cầu thủ đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với Hong Kong (Trung Quốc) và Syria trong đợt FIFA Days vào tháng 6.
Đọc thêm : HLV Troussier triệu tập Quang Hải, loại Văn Quyết ở tuyển Việt Nam