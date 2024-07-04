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HLV Thụy Sĩ: "Chúng tôi chơi tốt trước Đức, Italy và sẽ đánh bại tuyển Anh"

Trước thềm trận tứ kết Euro 2024 với đội tuyển Anh ngày 6/7, HLV Murat Yakin tin tưởng vào thực lực của các cầu thủ Thụy Sĩ.
Đọc thêm : HLV Thụy Sĩ: "Chúng tôi chơi tốt trước Đức, Italy và sẽ đánh bại tuyển Anh"