Video
video cùng chuyên mục

HLV Thomas Tuchel đặt mục tiêu vô địch World Cup cùng đội tuyển Anh

Tân huấn luyện viên (HLV) trưởng tuyển Anh, Thomas Tuchel tự tin khẳng định sẽ nỗ lực để giúp "Tam sư" giành chức vô địch World Cup 2026 sau 60 năm chờ đợi.
Đọc thêm : HLV Thomas Tuchel đặt mục tiêu vô địch World Cup cùng đội tuyển Anh