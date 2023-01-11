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HLV Thái Lan tuyên bố sẽ "gieo sầu" cho đội tuyển Việt Nam ở chung kết

Vượt qua Malaysia ở bán kết, HLV Mano Polking rất tự tin Thái Lan sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam ở chung kết để bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2022.
Đọc thêm : HLV Thái Lan tuyên bố sẽ "gieo sầu" cho đội tuyển Việt Nam ở chung kết