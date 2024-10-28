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HLV Ten Hag chỉ trích VAR khiến Man Utd thua trận

Erik ten Hag đã chỉ trích "quy trình" đằng sau quyết định gây tranh cãi giúp West Ham giành chiến thắng 2-1 trước Man Utd tại sân vận động London vào đêm qua (27/10).
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