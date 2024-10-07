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HLV Ten Hag: "Ban lãnh đạo Man Utd nên nói thẳng nếu muốn sa thải tôi"

Sau khi Man Utd hòa Aston Villa 0-0 ở vòng 7 Premier League tối 6/10, HLV Erik Ten Hag lên tiếng về nguy cơ bị sa thải.
Đọc thêm : HLV Ten Hag: "Ban lãnh đạo Man Utd nên nói thẳng nếu muốn sa thải tôi"