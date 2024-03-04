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HLV Ten Hag ám chỉ Man Utd thua Man City vì trọng tài

Sau khi Man Utd thua Man City 1-3 ở vòng 27 Premier League trên sân Etihad tối 3/3, HLV Erik Ten Hag khẳng định các học trò của mình đã chơi tốt.
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