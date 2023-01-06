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HLV Shin Tae Yong: "Tuyển Việt Nam gặp toàn đội yếu ở vòng bảng"

Trả lời báo giới Indonesia, HLV Shin Tae Yong đánh giá cao đội tuyển Việt Nam, nhưng ông cho rằng đoàn quân HLV Park Hang Seo chưa gặp đối thủ mạnh ở vòng bảng.
Đọc thêm : HLV Shin Tae Yong: "Tuyển Việt Nam gặp toàn đội yếu ở vòng bảng"