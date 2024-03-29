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HLV Shin Tae Yong: "Thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam đã kết thúc"

Phát biểu trước báo giới, HLV Shin Tae Yong cho rằng thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam đã kết thúc sau thất bại trước Indonesia ở vòng loại World Cup 2026.
Đọc thêm : HLV Shin Tae Yong: "Thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam đã kết thúc"