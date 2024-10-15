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HLV Shin Tae Yong nêu lên điều bức xúc trước trận gặp Trung Quốc

Trước thềm trận đấu với Trung Quốc, HLV Shin Tae Yong vẫn tỏ ra bức xúc vì quyết định của trọng tài Ahmed Al Kaf trong trận đấu với Bahrain mới đây.
Đọc thêm : HLV Shin Tae Yong nêu lên điều bức xúc trước trận gặp Trung Quốc