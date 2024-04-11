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HLV Shin Tae Yong chơi lớn, phát tiền cho cầu thủ Indonesia

Theo báo giới Indonesia, HLV Shin Tae Yong đã phát tiền động viên cho các cầu thủ trước thềm giải U23 châu Á.
Đọc thêm : HLV Shin Tae Yong chơi lớn, phát tiền cho cầu thủ Indonesia