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HLV Shin Tae Yong chê bai nhiều điều trước trận sinh tử của U23 Indonesia

HLV Shin Tae Yong không hài lòng với điều kiện tập luyện và thời tiết ở Pháp trước trận play-off tranh vé dự Olympic với U23 Guinea.
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