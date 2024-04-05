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HLV Quảng Nam: "Đình Bắc có phần ảo tưởng về giá trị bản thân"

HLV Văn Sỹ Sơn của CLB Quảng Nam một lần nữa lên tiếng chỉ trích thái độ thi đấu của tuyển thủ U23 Việt Nam là Nguyễn Đình Bắc.
Đọc thêm : HLV Quảng Nam: "Đình Bắc có phần ảo tưởng về giá trị bản thân"