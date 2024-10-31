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HLV Pep Guardiola so sánh gây sốc về C.Ronaldo và Messi

HLV Pep Guardiola đã có phát biểu gây sốc khi nói về C.Ronaldo và Messi. Bên cạnh đó, ông cũng lên tiếng về cuộc đua Quả bóng vàng và việc Man Utd sa thải Ten Hag.
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