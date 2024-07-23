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HLV Pep Guardiola nói thẳng về tương lai của De Bruyne ở Man City

Phát biểu trước báo giới, HLV Pep Guardiola đã lên tiếng phủ nhận thông tin De Bruyne chuyển tới thi đấu ở Saudi Arabia.
Đọc thêm : HLV Pep Guardiola nói thẳng về tương lai của De Bruyne ở Man City