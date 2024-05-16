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HLV Mano Polking tới Việt Nam, sắp dẫn dắt CLB Công an Hà Nội?

Nhiều tờ báo Thái Lan đăng tải thông tin HLV Mano Polking đã bay sang Việt Nam để đàm phán hợp đồng với CLB Công an Hà Nội.
Đọc thêm : HLV Mano Polking tới Việt Nam, sắp dẫn dắt CLB Công an Hà Nội?