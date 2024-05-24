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HLV Mano Polking chính thức ngồi vào ghế nóng CLB Công An Hà Nội

Tối 23/5, HLV Polking đã thỏa thuận xong hợp đồng với Ban lãnh đạo CLB Công an Hà Nội. Bản hợp đồng này có thời hạn trong 2 năm.
Đọc thêm : HLV Mano Polking chính thức ngồi vào ghế nóng CLB Công An Hà Nội