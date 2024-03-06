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HLV Luis Enrique quay ngoắt thái độ, ôm Mbappe thắm thiết

HLV Luis Enrique đã ôm Mbappe thắm thiết và dành cho cầu thủ này những lời có cánh sau trận đấu với Real Sociedad ở Champions League.
Đọc thêm : HLV Luis Enrique quay ngoắt thái độ, ôm Mbappe thắm thiết