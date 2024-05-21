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HLV Kim Sang Sik tuyên bố mạnh mẽ về mục tiêu của tuyển Việt Nam ở AFF Cup

Tân HLV Kim Sang Sik khẳng định mục tiêu của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2024 là lọt vào trận chung kết.
Đọc thêm : HLV Kim Sang Sik tuyên bố mạnh mẽ về mục tiêu của tuyển Việt Nam ở AFF Cup