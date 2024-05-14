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HLV Kiatisuk chia tay CLB Công an Hà Nội sau 4 tháng gắn bó

Sáng 14/5, HLV Kiatisuk Senamuang bất ngờ viết tâm thư chia tay CLB Công an Hà Nội để trở về nước. Lý do được HLV người Thái Lan đưa ra là việc gia đình.
Đọc thêm : HLV Kiatisuk chia tay CLB Công an Hà Nội sau 4 tháng gắn bó