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HLV Hoàng Anh Tuấn: "U23 Việt Nam có cơ hội đánh bại U23 Iraq"

HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất và sẵn sàng tranh tấm vé vào bán kết vòng chung kết U23 châu Á 2024 với U23 Iraq.
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