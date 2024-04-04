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HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập gấp tiền đạo Văn Tùng lên U23 Việt Nam

HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập bổ sung tiền đạo Nguyễn Văn Tùng của CLB Hà Nội lên hội quân cùng U23 Việt Nam, chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024.
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