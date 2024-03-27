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HLV Hoàng Anh Tuấn nhiều khả năng tạm quyền dẫn dắt tuyển Việt Nam

Ngay sau khi đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier, VFF đang tìm một HLV tạm quyền dẫn dắt U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á 2024.
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