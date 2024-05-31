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HLV Hjulmand bị chỉ trích khi công bố đội hình Đan Mạch dự Euro 2024

Người hâm mộ đội tuyển Đan Mạch đã vô cùng sửng sốt khi đội hình 26 người dự Euro 2024 không có tên ngôi sao Celtic, Matt O'Riley.
Đọc thêm : HLV Hjulmand bị chỉ trích khi công bố đội hình Đan Mạch dự Euro 2024