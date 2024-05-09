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HLV Hà Tĩnh lên tiếng về vụ việc 5 cầu thủ nghi sử dụng chất cấm

HLV Nguyễn Thành Công của CLB Hà Tĩnh cho rằng vụ việc 5 cầu thủ của đội bóng này bị bắt vì nghi sử dụng chất cấm là bài học đắt giá cho bất cứ ai.
Đọc thêm : HLV Hà Tĩnh lên tiếng về vụ việc 5 cầu thủ nghi sử dụng chất cấm