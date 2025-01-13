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HLV đội tuyển Thái Lan muốn đưa Hoàng Đức sang Nhật Bản thi đấu

HLV Masatada Ishii của đội tuyển Thái Lan ngỏ ý sẵn sàng giúp đỡ tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức sang thi đấu ở giải nhà nghề J-League của Nhật Bản.
Đọc thêm : HLV đội tuyển Thái Lan muốn đưa Hoàng Đức sang Nhật Bản thi đấu