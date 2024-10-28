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HLV Cristiano Roland trải lòng khi U17 Việt Nam giành vé dự giải châu Á

HLV Cristiano Roland hết lời khen ngợi học trò, đồng thời khẳng định tấm vé vào vòng chung kết U17 châu Á 2025 của U17 Việt Nam là rất xứng đáng.
Đọc thêm : HLV Cristiano Roland trải lòng khi U17 Việt Nam giành vé dự giải châu Á