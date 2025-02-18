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HLV CLB Quảng Nam bị phạt nặng vì chỉ trích trọng tài ở V-League

HLV Văn Sỹ Sơn của CLB Quảng Nam nhận án phạt nguội từ Ban kỷ luật VFF vì những phản ứng thái quá với trọng tài ở vòng 13 V-League 2024-2025 tối 15/2.
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