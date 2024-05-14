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HLV bị sa thải vì yêu đương với học trò, bóng đá Anh rúng động

HLV đội nữ Leicester City, Willie Kirk, đã bị sa thải vì có mối quan hệ yêu đương với nữ cầu thủ. Câu chuyện này khiến cho làng túc cầu xứ Sương mù rúng động.
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