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HLV Ancelotti: "Neymar ổn rồi, cậu ấy có thể thi đấu"

Một ngày trước trận cầu sinh tử thuộc bảng C World Cup 2026 gặp Scotland, HLV tuyển Brazil Carlo Ancelotti khẳng định Neymar đã sẵn sàng ra sân.
Đọc thêm : HLV Ancelotti: "Neymar ổn rồi, cậu ấy có thể thi đấu"