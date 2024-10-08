Video
video cùng chuyên mục

HLV Ấn Độ tuyên bố mạnh mẽ trước trận gặp tuyển Việt Nam

Trước khi lên đường sang Việt Nam, HLV Manolo Marquez của đội tuyển Ấn Độ tỏ ra lạc quan vào khả năng giành chiến thắng của đội nhà.
Đọc thêm : HLV Ấn Độ tuyên bố mạnh mẽ trước trận gặp tuyển Việt Nam