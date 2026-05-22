Video
video cùng chuyên mục

Hình ảnh vây bắt "mắt xích" trong đường dây ma túy liên quan 140 người

(Dân trí) - Phòng PC04 Công an TPHCM đã bắt, xử lý 140 đối tượng trong đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ hơn 9 kg ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.
Đọc thêm : Cảnh sát vây bắt "mắt xích" trong đường dây ma túy liên quan 140 người