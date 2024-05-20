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Hình ảnh Tổng thống Iran trên trực thăng trước khi gặp nạn

Truyền hình Iran đã công bố hình ảnh Tổng thống Ebrahim Raisi cùng các quan chức trên trực thăng trước khi phương tiện này gặp sự cố.
Đọc thêm : Hình ảnh Tổng thống Iran trên trực thăng trước khi gặp nạn