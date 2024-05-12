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Hình ảnh nhà ga sân bay siêu "khủng" Dubai chuẩn bị xây

Người đứng đầu Dubai cho hay, đây là dự án cho thế hệ tương lai, đảm bảo sự phát triển liên tục, ổn định cho con cháu.
Đọc thêm : Hình ảnh nhà ga sân bay siêu "khủng" Dubai chuẩn bị xây