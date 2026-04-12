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Hình ảnh người dân quạt mát cho các chiến sĩ cứu hỏa gây cảm động

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc đẹp đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và khiến nhiều người xem cảm động.
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