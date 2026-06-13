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Hình ảnh mãn nhãn trong vở diễn đầu tiên tại rạp xiếc 1.400 tỷ đồng ở TPHCM

Tối 12/6, vở diễn nghệ thuật xiếc - rối quy mô lớn "Mơ Show" chính thức công diễn tại Rạp Xiếc và Biểu diễn Đa năng Phú Thọ ở TPHCM.
Đọc thêm : Hình ảnh mãn nhãn trong vở diễn đầu tiên tại rạp xiếc 1.400 tỷ đồng