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Hình ảnh Lionel Messi bị 7 cầu thủ đối phương vây hãm gây sốt

Messi luôn nhận được sự chú ý đặc biệt mỗi khi ra sân. Thậm chí, CLB D.C. United luôn phải cử số đông cầu thủ ngăn chặn siêu sao người Argentina.
Đọc thêm : Hình ảnh Lionel Messi bị 7 cầu thủ đối phương vây hãm gây sốt