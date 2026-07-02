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Hình ảnh gấu chó ngoài tự nhiên do bẫy ảnh ghi lại

Gấu chó, còn được gọi là gấu mặt trời, tên khoa học Helarctos malayanus, là loài nhỏ nhất trong họ gấu, với chiều cao 0,7 mét, chiều dài 1,2 mét, cân nặng từ 30 đến 80 kg.
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