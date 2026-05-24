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Hình ảnh được cho là tên lửa Oreshnik của Nga tập kích Kiev

Hình ảnh được cho là tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oreshnik của Nga tập kích Kiev, thủ đô của Ukraine.
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