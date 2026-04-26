Video
video cùng chuyên mục

Hình ảnh choáng ngợp khi lặn xuống bể bơi sâu nhất thế giới

Người đàn ông không sử dụng bình dưỡng khí, nhưng vẫn liều lĩnh lặn xuống bể bơi sâu nhất thế giới, khiến nhiều người chứng kiến cảm thấy ngộp thở.
Đọc thêm : Clip “thang máy chở người bất ngờ rơi tự do” nổi bật tuần qua