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Hình ảnh bồn cầu xuyên thấu giữa biển hút cả triệu lượt xem

Đoạn video ghi cảnh chiếc bồn cầu thiết kế ở một giàn khoan dầu giữa đại dương thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội ở Mỹ.
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