Video
video cùng chuyên mục

Hình ảnh bàn chân thương tật trên mạng không phải của Đàm Vĩnh Hưng

Nguồn tin thân cận cho biết hình ảnh bàn chân được cho là của Đàm Vĩnh Hưng đang lan truyền trên mạng là tin đồn sai lệch.
Đọc thêm : Hình ảnh bàn chân thương tật trên mạng không phải của Đàm Vĩnh Hưng