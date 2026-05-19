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Hình ảnh ấn tượng tại lễ phát động cuộc thi “50 năm Thành phố trong tôi”

Không khí sự kiện thêm sôi động khi nhiều nghệ sĩ, khách mời và người trẻ cùng chia sẻ tình cảm, ký ức gắn bó với TP.HCM suốt 50 năm qua.
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