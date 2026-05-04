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Hiệu ứng ánh sáng khiến những con tàu như đang lơ lửng trên mặt biển

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc những con tàu cỡ lớn đang bay lơ lửng trên mặt biển khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu.
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