Hiện tượng kỳ thú khi thả nước đá nhiệt độ -85 độ C vào nước sôi

Nước đông thành đá ở 0 độ C và sôi ở 100 độ C. Tuy nhiên, có một hiện tượng khá kỳ thú, đó là nước nóng lại có tốc độ đóng băng nhanh hơn so với nước thông thường. Clip thú vị dưới đây sẽ cho bạn thấy điều này.