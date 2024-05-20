Video
video cùng chuyên mục

Hiện trường vụ trực thăng rơi cháy rụi khiến Tổng thống Iran tử nạn

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Ngoại trưởng Hossein Amir Abdollahian đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trực thăng ngày 19/5.
Đọc thêm : Hiện trường vụ trực thăng rơi cháy rụi khiến Tổng thống Iran tử nạn