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Hiện trường vụ tập kích vào sân bay Kuwait

Một video do hãng tin RT công bố được cho là ghi lại hậu quả của vụ tấn công do Iran tiến hành nhằm vào sân bay Kuwait.
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