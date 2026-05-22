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Hiện trường vụ tấn công vào trường học ở Lugansk

Ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công nghi do Ukraine thực hiện ở Lugansk, khu vực Nga đang tuyên bố kiểm soát.
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