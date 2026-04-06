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Hiện trường vụ tai nạn xe khách khiến 4 người tử vong ở Lâm Đồng

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường ĐT716 qua xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng (vùng Bình Thuận cũ) khiến 4 người tử vong, nhiều hành khách bị thương.
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